T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan glasvezel aanleggen in Zoetermeer

T-Mobile Nederland gaat in samenwerking met Open Dutch Fiber een glasvezelnetwerk aanleggen in Zoetermeer.

In de wijken Seghwaert en Buytenwegh De Leyens worden nog voor eind 2021 de eerste T-Mobile Thuis gebruikers aangesloten op het glasvezelnetwerk dat Open Dutch Fiber aanlegt. Daarna volgen andere wijken in Zoetermeer. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve aanlegmethode waarmee tot vijfmaal sneller wordt gewerkt. Het netwerk in het noordelijke deel van Zoetermeer is eind 2022 klaar. Daarna wil Open Dutch Fiber ook de overige wijken van Zoetermeer aansluiten.

Samenwerking?

Naast T-Mobile gaat ook KPN een glasvezelnetwerk aanleggen in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer heeft nog geprobeerd de beide partijen te laten samenwerken zodat de overlast

door graafwerkzaamheden beperkt blijft. Deze samenwerking is niet gelukt.

Klein deel

Momenteel heeft slechts een klein deel van Zoetermeer de beschikking over een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KPN. Daarnaast biedt Ziggo sinds enige tijd haar Gigabit-internet aan in Zoetermeer.

KPN

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

T-Mobile

T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk.