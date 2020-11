Ziggo sluit 700.000 huishoudens aan op GigaNet

Ziggo sluit per vandaag 117 dorpen en steden aan op haar gigabit-netwerk. Dit netwerk maakt een downloadsnelheid mogelijk tot 1 gigabit per seconde. Onder meer Arnhem, Nijmegen, Zoetermeer en Ede-Wageningen zijn aangesloten op het netwerk per vandaag.

Grootste uitrol

Het is volgens VodafoneZiggo de grootste Gigabit-uitrol van dit jaar met bijna 700.000 aansluitingen van huishoudens en bedrijven. Het totaal aantal vaste gigabit-aansluitingen op het GigaNet komt hiermee op circa 3 miljoen. Uiteraard krijgt deze uitrol in 2021 zijn vervolg, aldus Ziggo

Netwerk

Afgelopen periode is het kabelnetwerk in deze 117 dorpen en steden technisch voorbereid op gigabit-internet. Ziggo-monteurs plaatsten bij huisaansluitingen meer dan 1.000.000 nieuwe connectoren en vervingen ruim 95.000 aansluitkabels in ruim 55.000 straatkasten. Bij elkaar meer dan 100 kilometer nieuwe netwerkbekabeling in straatkasten en wijkcentrales. “En dit alles zonder graven. Dankzij al deze vernieuwingen wordt supersnel internet niet per straat of wijk beschikbaar, maar schakelt Ziggo in één keer hele steden of regio’s aan. Deze investeringen in het netwerk maken niet alleen hogere snelheden mogelijk, maar verhogen de kwaliteit en stabiliteit voor alle klanten in deze gebieden.“, aldus de aanbieder in een persbericht.

GIGA-abonnement

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ is er voor particulieren en de zakelijke markt. Voor consumenten bestaat het pakket uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Ziggo Movies & Series (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.

Meer informatie: https://www.vodafoneziggo.nl/netwerk/

