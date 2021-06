Geen samenwerking T-Mobile en KPN bij aanleg glasvezel

Bij de aanleg glasvezel in Zoetermeer komt er geen samenwerking tussen T-Mobile en KPN. Beide providers gaan een eigen netwerk aanleggen.

Geen samenwerking

Zowel KPN als T-Mobile zijn voornemens een glasvezelnetwerk aan te leggen in Zoetermeer. De gemeente had beide partijen gevraagd om hiervoor een samenwerking aan te gaan zodat de graafoverlast beperkt blijft. Het is echter niet gelukt beide partijen te laten samenwerken aldus het Algemeen Dagblad. “De marktpartijen wensen niet samen één glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit ondanks mogelijke maatschappelijke en financiële meerwaarde”, aldus de gemeente Zoetermeer tegenover het dagblad.

Klein deel

Momenteel heeft slechts een klein deel van Zoetermeer de beschikking over een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KPN. Daarnaast biedt Ziggo sinds enige tijd haar Gigabit-internet aan in Zoetermeer.

KPN

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

T-Mobile

T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk.