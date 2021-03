Zowel T-Mobile als KPN willen glasvezel aanleggen in Zoetermeer

Zowel T-Mobile als KPN hebben plannen om een glasvezelnetwerk aan te leggen in Zoetermeer.

Dit bericht het Algemeen Dagblad.

Samenwerking

De gemeente Zoetermeer probeert nu echter wel tot een samenwerking te komen tussen beide partijen zodat de straat maar één keer hoeft te worden opengebroken. In Den Haag zijn zowel T-Mobile als KPN bezig hun eigen glasvezelnetwerk aan te leggen wat veel overlast geeft voor bewoners.

“Wij proberen tot een samenwerking te komen, waarbij beide partijen gelijk met elkaar optrekken in een (mogelijk) gezamenlijke aanleg”, antwoorden de wethouders Jakobien Groeneveld en Jan Iedema tegenover het dagblad.

Klein deel

Momenteel heeft slechts een klein deel van Zoetermeer de beschikking over een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KPN. Daarnaast biedt Ziggo sinds enige tijd haar Gigabit-internet aan in Zoetermeer.

KPN

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

T-Mobile

T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk.