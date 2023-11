Vanaf nu is internetaanbieder Freedom ook beschikbaar in delen van Nederland via het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber.

Exclusiviteit

Op veel netwerken die zijn aangelegd door Open Dutch Fiber (ODF) geldt dat het eerste jaar Odido (voorheen T-Mobile) als enige beschikbaar is op het glasvezelnetwerk. Na het eerste jaar vervalt deze exclusiviteit en kunnen ook andere aanbieders gebruik maken van het netwerk van ODF. Het gaat onder andere om Delft, Haarlem Zuid-Oost, Leidschendam, Ridderkerk, Roosendaal, delen van Utrecht, Venlo en delen van Zoetermeer.

Welkomstaanbieding

Om te vieren dat Freedom internetabonnementen kan leveren op het netwerk van ODF heeft de aanbieder een welkomstaanbieding. “Neem een abonnement bij Freedom over het netwerk van Open Dutch Fiber en ontvang de eerste 10 maanden 10 euro korting op je internetabonnement. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2023 en geldt voor zowel nieuwe klanten als klanten van Freedom die hun abonnement omzetten naar een glasvezelabonnement over dit netwerk“, aldus de aanbieder. Meer informatie op de website van Freedom.