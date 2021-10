T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber in Leidschendam-Voorburg internet via glasvezel aanbieden.

37.000 huishoudens

T-Mobile en Open Dutch Fiber hebben de intentie om de hele gemeente te voorzien van supersnel glasvezel en starten met de aanleg in Leidschendam. In totaal kunnen meer dan 37.000 huishoudens straks gebruik maken van supersnel internet via glasvezel. Het netwerk is naar verwachting medio 2023 klaar.

Meer aansluitingen

T-Mobile en Open Dutch Fiber kondigden in korte tijd aansluitingen aan in onder meer Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar wordt nu Leidschendam-Voorburg aan toegevoegd. Met de ruim 37.000 huishoudens in Leidschendam-Voorburg sluiten T-Mobile en Open Dutch Fiber opnieuw een grote gemeente aan op glasvezel.

Eerste woningen

In november starten de werkzaamheden en in maart 2022 worden de eerste woningen aangesloten. Dit jaar worden er nog meer projecten aangekondigd buiten Leidschendam-Voorburg.

Vijf jaar tijd

T-Mobile gaat in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel” tegen een zeer aantrekkelijk tarief”.

