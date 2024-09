Het FIFA WK voetbal in 2026 en het FIFA WK voetbal 2030 voor mannen zijn live te volgen bij de publieke omroep. De NOS heeft de uitzendrechten binnengehaald van de grootste voetbaltoernooien ter wereld, voor televisie, online en radio. Ook de kwalificatie- en UEFA Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal in de aanloop naar het FIFA WK 2026 zijn live te volgen bij de NOS.

Locaties

Het FIFA WK voetbal voor mannen in 2026 wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Aan dit WK doen voor het eerst 48 landen mee en worden er 104 wedstrijden gespeeld. Waar het FIFA WK 2030 wordt georganiseerd wordt op het FIFA Congres van 11 december dit jaar officieel bekendgemaakt. Het gezamenlijke bid van Spanje, Portugal en Marokko is het enige overgebleven bid.

Veel kijkers

De liveverslagen van de NOS bij Oranje op grote toernooien kunnen steevast rekenen op een groot publiek. De halve finale tussen Nederland en Argentinië tijdens het FIFA World Cup 2014 is met 9,1 miljoen kijkers nog altijd het meest bekeken tv-moment aller tijden. De beelden van Oranje, evenals de bijbehorende stemmen en gezichten van de NOS, maken deel uit van het collectieve geheugen van Nederland.