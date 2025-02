De komende week wordt het tennistoernooi ABN AMRO Open gespeeld in Rotterdam. Het evenement is uitgebreid te volgen via radio, televisie en Internet.

Wereldtoppers

Op het ABN AMRO Open strijden naast wereldtoppers Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Holger Rune ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor om de titel. En met de nummer één van de junioren ranking, het Nederlandse supertalent Mees Röttgering als debutant.

Ziggo Sport

Ziggo Sport doet uitgebreid verslag van het evenement vanaf maandag 3 februari. Naast het live tennis vanuit Ahoy zendt Ziggo Sport de hele week historische beelden uit van het ABN AMRO Open op het themakanaal Ziggo Sport 4. Klanten van Ziggo kunnen in de maand februari kijken naar alle sportkanalen van Ziggo Sport Totaal. Het uitzendschema vind je hier.

ALLsportsradio

Online radiozender ALLsportsradio start op zondag 2 februari met een dagelijks programma vanaf het ABN AMRO Open. Elke dag is Robert Denneman tussen 17:00 tot 18:00 uur te horen met speciale afleveringen van ALLsportsradio LIVE!. Met interviews, studiogasten en reportages vanuit Ahoy. Regelmatig schuiven ook toernooidirecteuren Richard Krajicek en Esther Vergeer aan in de studio met de laatste updates van het toernooi. Meer informatie vind je hier.

NOS

Van 3 tot en met 8 februari brengt de NOS een speciaal livestreamprogramma vanuit Rotterdam Ahoy. Iedere avond om 19.10 uur, voorafgaand aan de hoofdwedstrijd, blikt de omroep in circa een kwartier tevens vooruit op de tennisduels van de dag. Presentator Susanne Morren ontvangt tennisexperts als Marcella Mesker en Jan Roelfs. Samen analyseren ze de prestaties van de dag, blikken ze vooruit op de avondwedstrijd, duiken in de geschiedenis van het toernooi en nemen je mee achter de schermen.

Vanaf 19.30 uur is het tennis live te volgen via een livestream op NOS.nl. Op zaterdag 8 februari en zondag 9 februari is het tennis ook live te volgen via NPO 1.