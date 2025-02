Alle klanten met een televisie-abonnement via Ziggo kunnen tot 3 maart kijken naar alle zenders zes tv-kanalen van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal.

Super Switch

Alle klanten van Ziggo kunnen hierdoor op 29 en 30 januari kijken naar de allesbeslissende ronde in de UEFA Champions League en UEFA Europa League onder de noemer Super Switch. Op kanaal 404 zijn de goals en hoogtepunten van alle 18 voetbalwedstrijden live te volgen.

Sportevenementen

De komende periode kan er onder andere gekeken worden naar de rugby (start Six Nations Championship en WK-kwalificatie), tennis (start Davis Cup-seizoen) en de start van het NASCAR- en IndyCar-seizoen.

Kanalen

Ziggo Sport Totaal is te vinden op kanaal 401 t/m 406 en de zenders zijn ook te zien met Ziggo GO. Meer over Ziggo Sport Totaal vind je hier.