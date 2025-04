NOS Teletekst bestaat vandaag, dinsdag 1 april 45 jaar. Volgens de NOS is het medium anno 2025 nog steeds “onverminderd populair”.

Nog niet stoppen

Waar veel omroepen (o.a. de BBC, de VRT, RTL en de meeste regionale omroepen) met de dienst zijn gestopt, is NOS Teletekst in Nederland onverminderd populair: zo werd vorig jaar nieuwspagina 101 op de app 1,9 miljard keer geopend door 3,2 miljoen bezoekers. Daarmee staat de Teletekst-app op de vierde plaats van populaire nieuwsapps in Nederland, na de algemene NOS app, NU.nl en de app van het AD, aldus de NOS.

Klaar voor de toekomst

De NOS ziet het bondige en overzichtelijke Teletekst dan ook nog altijd als een belangrijk platform om aan alle soorten nieuwsbehoeften tegemoet te komen. Daarom is ruim een jaar geleden het originele besturingssysteem, dat op zijn allerlaatste benen liep, vervangen door een systeem dat weer jaren meekan. Een verandering ‘onder de motorkap’, want er is juist alles gedaan om het uiterlijk van NOS Teletekst zoveel mogelijk intact te laten.

