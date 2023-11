De NOS heeft per vandaag een nieuw systeem voor haar dienst Teletekst in gebruik genomen. Het oude systeem dateerde uit 1980 en was aan vervanging toe.

Verouderd

Het nieuwe systeem was nodig omdat het oude systeem met de naam Cyclone uit 1980 dateerde en niet meer onderhouden kon worden. Met het nieuwe systeem kan Teletekst nog vele jaren door,in de bekende ‘retro’-stijl.

Kleine bugs

De introductie van het nieuwe systeem ging gepaard met wat kleine bugs volgens de NOS. Zo werden trema’s niet goed weergegeven en worden de gekleurde sneltoetsen niet goed weergegeven.

Verbeteringen

Voor gebruikers op tv zijn de koppen van nieuwsberichten kleiner geworden. Zo ogen ze mooier in de app en krijgen de berichten een regel meer tekst, aldus de NOS.

Populair

Ondanks dat een aantal televisiezenders de laatste jaren gestopt zijn met het aanbieden van de teletekst-dienst blijft de NOS de service aanbieden. Uit eerder onderzoek bleek dat Teletekst in Nederland nog steeds populair blijft. Exacte kijkcijfers zijn voor de dienst in Nederland niet bekend, maar op basis van eigen onderzoek in 2017 schat de NOS in dat er dagelijks nog 3,7 miljoen Nederlanders op kijken. Driekwart van de volwassen Nederlanders gebruikt de dienst wel eens.

De dienst is ook online beschikbaar via deze pagina.