RTV Oost stopt met nieuwsberichten via teletekst

Vanaf maandag 21 september zijn er via de teletekst-dienst van de regionale omroep RTV Oost geen nieuwsberichten meer te lezen.

Nieuwsberichten

De regionale omroep voor Overijssel heeft besloten om teletekst op een andere manier te gaan inzetten. In de nieuwe opzet worden er geen nieuwsberichten meer geplaatst op haar teletekst-dienst. “Die keus komt voort uit de waarneming dat de consument berichtgeving vooral is gaan volgen via website/app en radio“, aldus de regionale omroep.

Ondertiteling

Het tv-programma Thuis in Overijssel wordt vanaf 21 september middels een slimme techniek voorzien van ondertiteling. “Alle gesproken tekst wordt geautomatiseerd omgezet naar leesbare tekst en slechthorenden kunnen vanaf oktober hiervoor teletekst pagina 888 inschakelen“, aldus de regionale omroep.

Niet alle pagina’s verdwijnen bij de teletekst-dienst van RTV Oost: De teletekstpagina’s met sportuitslagen, EPG (programma gids) het weer en boodschappen van de veiligheidsregio blijven wel bestaan.

Minder aanbod

RTV Oost is niet de eerste omroep die bezuinigd op haar teletekst-dienst. Landelijke commerciële televisiezenders zijn vrijwel allemaal gestopt met hun diensten via teletekst behalve de ondertiteling voor doven en slechthorenden. Ook diverse regionale omroepen zoals RTV Rijnmond, RTV NH, TV Noord en Omroep Flevoland zijn gestopt met teletekst.

RTV Utrecht

RTV Utrecht heeft vorig jaar nog geïnvesteerd in nieuwe apparatuur voor het aanbieden van de dienst. Volgens deze regionale omroep is teletekst nog steeds een onmisbaar medium.

NOS

De NOS heeft geen plannen om de dienst af te bouwen. Uit eerder onderzoek bleek dat Teletekst in Nederland nog steeds populair blijft. Exacte kijkcijfers zijn voor de dienst in Nederland niet bekend, maar op basis van eigen onderzoek in 2017 schat de NOS in dat er dagelijks nog 3,7 miljoen Nederlanders op kijken. Driekwart van de volwassen Nederlanders gebruikt de dienst wel eens.