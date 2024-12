De regionale televisiezender RTV Utrecht stopt met haar dienst Teletekst. “Steeds minder mensen kijken televisie en het systeem is verouderd”, aldus de omroep.

“Niet meer investeren”

“We hebben de keuze gemaakt om hier niet meer in te investeren, maar het geld dat beschikbaar is vooral in te zetten op andere platformen, omdat het nieuws van RTV Utrecht op andere manieren ook gratis, sneller en makkelijker te volgen is“, aldus Gerard Schuiteman, de directeur van de regionale omroep op de website van RTV Utrecht. RTV Utrecht heeft de laatste jaren volgens Schuiteman enorm geïnvesteerd in de app en de website. Daarnaast is er radio en televisie. “Dus er zijn hele goede alternatieven, misschien wel betere alternatieven dan Teletekst.”

De antwoorden op de meest gestelde vragen over Teletekst zijn hier te vinden. Op 13 januari 2025 gaan de tekstpagina’s bij de regionale televisiezender definitief op zwart.

NOS

De NOS blijft de dienst Teletekst voorlopig aanbieden. Uit eerder onderzoek bleek dat Teletekst in Nederland nog steeds populair blijft. Exacte kijkcijfers zijn voor de dienst in Nederland niet bekend, maar op basis van eigen onderzoek in 2017 schat de NOS in dat er dagelijks nog 3,7 miljoen Nederlanders op kijken. Driekwart van de volwassen Nederlanders gebruikt de dienst wel eens. Vorig jaar heeft de NOS nog een nieuw systeem voor Teletekst in gebruik genomen.