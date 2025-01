Het nieuwe jaar begint bij de NOS traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert uit Wenen. Na meer dan 70 jaar wordt het schansspringen uit Garmisch-Partenkirchen niet meer uitgezonden door de NOS wegens bezuinigingen.

Nieuwjaarsconcert

Het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker staat voor de zesde keer onder leiding van de nu 83-jarige Riccardo Muti. Op de bok in de Gouden Zaal van de Musikverein dirigeert hij de muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten. Onder hen – voor het eerst in de geschiedenis van het Nieuwjaarsconcert – ook een vrouw: Constanze Geiger. Van haar wordt de Ferdinandus-wals ten gehore gebracht. Het rechtstreekse commentaar komt voor rekening van Margriet Vroomans. Het concert wordt ook uitgezonden bij andere publieke Europese omroepen zoals de VRT, BBC en ARD/ZDF. De uitzending begint om 11.00 uur.

Schansspringen op Nieuwjaarsdag via SBS6 en Eurosport

Op 1 januari wordt er niet meer overgeschakeld door de NOS naar het skispringen Garmisch-Partenkirchen. De NOS moet bezuinigen en heeft er voor gekozen om het NK Marathonschaatsen uit te zenden. Volgens een woordvoerder van de NOS is er bij het besluit meegewogen dat de interesse voor schansspringen afneemt in Nederland, terwijl de schaatssport juist populair blijft. Liefhebbers van het schansspringen kunnen wel terecht op SBS6 en Eurosport. De uitzending begint om 13.30 uur op SBS6 en Eurosport 1.

NK Marathonschaatsen op kunstijs

Vanaf 14.00 uur is er op NPO 1 wel een rechtstreeks verslag vanuit Thialf te zien van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs. Eerst de vrouwen (14.00 uur) en dan de mannen (15.25 uur). De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst. Herbert Dijkstra en Erik Jan Kooiman leveren het commentaar.

