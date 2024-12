Niet de NOS maar SBS6 zendt op Nieuwjaarsdag het skischansspringen uit Garmisch-Partenkirchen live uit.

Bezuinigingen

De NOS heeft besloten na 70 jaar het traditionele skischansspringen uit Garmisch-Partenkirchen niet meer live uit te zenden. De NOS moet bezuinigen en heeft er voor gekozen om het NK Marathonschaatsen uit te zenden. Volgens een woordvoerder van de NOS is er bij het besluit meegewogen dat de interesse voor schansspringen afneemt in Nederland, terwijl de schaatssport juist populair blijft.

Traditie

SBS6 brengt het iconische evenement op woensdag 1 januari wel live op televisie, van 13.30 uur tot 16.30 uur. “Hiermee houdt de zender de onder veel Nederlanders geliefde nieuwjaarstraditie in ere“, aldus Talpa in een persbericht. Het commentaar wordt verzorgd door Evert ten Napel, een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek en een vertrouwde stem voor sportliefhebbers. Hij verzorgde jarenlang het commentaar van het skischansspringen voor de NOS. De uitzending op SBS6 begint om 13.30 uur. Alle wedstrijden van het zogenaamde vierschansentoernooi zijn ook te zien op Eurosport.

Hart van Nederland

Voordat het skispringen begint is het laatste nieuws over de jaarwisseling te zien bij Hart van Nederland, live vanaf 07.00 uur ’s ochtends tot 13.30 uur.