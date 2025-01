Vanaf vandaag, maandag 6 januari, is Nieuws van de Dag elke werkdag om 18:00 uur te zien op SBS6. Dit nieuwe actualiteitenprogramma is een samenwerkingsverband tussen De Telegraaf en Hart van Nederland.

“Frisse kijk”

Het actualiteitenprogramma “biedt een frisse kijk op het nieuws van de dag. Het programma is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Mediahuis en Talpa Network en brengt actuele verslaggeving en scherpe opinies samen in de vooravond“, aldus Talpa in een persbericht. Het programma biedt dagelijks een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en actualiteiten, verzorgd door een onafhankelijke redactie die zowel nieuws als verdiepende achtergronden belicht. Het nieuws wordt afwisselend gepresenteerd door Art Rooijakkers en Malou Petter.

Nieuws van de Dag wordt vanaf 6 januari 2025 dagelijks om 18:00 uur uitgezonden op SBS6.