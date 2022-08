De Telegraaf is begonnen met een nieuwe vechtsportpodcast: De Rechtse Directe. De podcast wordt gepresenteerd door Wilson Boldewijn en vechtsportverslaggever Lars van Soest.

Van GLORY tot UFC

Boldewijn en Van Soest en gaan om de week met een bekende gast in op zijn of haar leven in de vechtsportwereld en bespreken het laatste nieuws. Alles komt voorbij: van Glory tot UFC en van Bellator tot boksen. Met natuurlijk volop aandacht voor sterren als Rico Verhoeven, Badr Hari en Alistair Overeem.

Robin van Roosmalen

In de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie is zevenvoudig wereldkampioen kickboksen Robin van Roosmalen, die recent aankondigde te stoppen met vechten. Verder komt ook Glory 81, vandaag in Düsseldorf, aan bod en worden de wereldtitelpartijen tussen Kamaru Usman en Leon Edwards (UFC) en Oleksandr Usyk en Anthony Joshua (boksen) besproken.

De Rechtse Directe staat sinds vrijdagmiddag online en is te beluisteren via de website van De Telegraaf. Of te beluisteren via Apple Podcasts en Spotify.