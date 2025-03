De kickbokswedstrijden van GLORY zijn vanaf nu niet meer te zien via de streamingdienst Videoland. Dit heeft GLORY bekend gemaakt op haar website.

Sinds 2022

Sinds 2022 waren de wedstrijden van de kickboksorganisatie GLORY in Nederland exclusief te zien via de streamingdienst van RTL Nederland, Videoland . Bij GLORY vechten onder andere de kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari. Aan deze uitzendingen komt per heden een einde. “Videoland was een geweldige partner en we hebben respect en waardering voor hun bijdrage in de afgelopen jaren“, zegt GLORY-directeur Marshall Zelaznik in een persbericht op de website van GLORY.

Nieuwe distributiepartner

GLORY zal in de komende weken bekend maken waar de wedstrijden van GLORY in Nederland in de toekomst te zien zijn. Op 5 april staat het volgende evenement gepland: GLORY 99 in Ahoy Rotterdam.