Gevechten

Zaterdagavond wordt er in Rotterdam het kickboks-evenement GLORY 92 gehouden. Er staan diverse gevechten op het programma waarbij ook diverse Nederlanders in de ring zullen verschijnen: Jan Kaffa, Jay Overmeer en Mo Touchassie. Michael Boapeah en Serkan Ozcaglayan, niet de grootste vrienden, vechten om de titel van de ‘Koning van Den Haag’, Levi Rigters krijgt na zijn puike optreden bij de Glory Grand Prix een nieuwe kans zich te bewijzen tegen Jahfarr Wilnis en het sluitstuk van de avond is het wereldtitelgevecht in het middengewicht tussen Donovan Wisse en Ulric Bokeme.

Videoland

‘GLORY 92’ is zaterdag 18 mei vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

