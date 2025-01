Vandaag gaat een nieuw seizoen van start van Big Brother. De bewoners van het Big Brother-huis kunnen vanaf vandaag gevolgd worden via RTL 5 en Videoland.

Nieuw huis, nieuwe regels

Vanaf maandag 6 januari gaan de deuren van het iconische Big Brother-huis weer open. Een nieuwe groep bewoners staat klaar om hun intrek te nemen in ’s werelds bekendste realityhuis. “Geen luxe, geen comfort, maar een omgeving vol mysterie en spanning. Met strategische gamechangers uit de kluis kunnen de bewoners het spel beïnvloeden, terwijl bijzondere ruimtes zoals de Decision Room en de Panic Room voor onverwachte wendingen zorgen. Elke keuze telt in een huis waar zelfs basiscomfort geen zekerheid is“, aldus RTL in een persbericht.

RTL 5 en Videoland

Naast de reguliere uitzendingen op maandag t/m vrijdag zijn de bewoners ook deze keer weer 24/7 te volgen via twee livestreams bij Videoland. Net als vorig seizoen bestaat de groep deelnemers uit zowel Nederlanders als Vlamingen. De start van Big Brother is op maandag 6 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Hierna de reguliere uitzendingen doordeweeks om 20.30 uur. Daarnaast zijn de bewoners 24/7 te volgen via de livestreams bij Videoland.