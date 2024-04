Aanbieders Caiway en Delta bieden de kinderzender RTL Telekids tijdelijk gratis aan. Tijdens de meivakantie(27 april tot en met 5 mei) is de zender te zien in het digitale basispakket.

Basispakket

“Of het nu gaat om avontuurlijke tekenfilmseries, vrolijke kindershows of educatieve programma’s die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen; RTL Telekids heeft de meivakantie voor elke jonge kijker wat wils“, aldus de aanbieders op hun website. De kinderzender maakt normaal onderdeel van een aanvullend televisiepakket bij Delta en Caiway.

Van 27 april tot en met 5 mei is de zender in het basispakket te zien. Via Delta is de zender te zien via kanaal 258 en via Caiway op kanaal 119.

Videoland

Abonnees van de streamingdienst Videoland kunnen RTL Telekids ook bekijken. De zender is te zien via het menu “Live”. Het on-demand van kinderseries bij de streamingdienst is te vinden onder het menu “Kids”.