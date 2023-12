De lineaire televisiezender RTL Telekids is tijdens de kerstvakantie ook te zien via Videoland.

Live televisie

Videoland biedt naast veel on-demand content ook de mogelijkheid om de televisiezenders RTL 4,5,7,8 en Z live te bekijken. Daarnaast zijn er via Videoland dikwijls livestreams van sportevenementen te zien. Zo was gisteren het kickboks-evenement GLORY 90 live te zien via de streamingdienst van RTL.

RTL Telekids

Naast de genoemde televisiezenders is nu ook RTL Telekids te zien via Videoland. Normaal is deze zender alleen via (aanvullende) televisiepakketten van tv-aanbieders te zien. De zender is te vinden onder de optie ‘Live’ van de streamingdienst van RTL. De verwachting is dat de zender tijdelijk is toegevoegd in verband met de kerstvakantie. Zo is de zender ook tijdelijk te zien in het basispakket van aanbieder Ziggo.

