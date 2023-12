Zaterdagavond is het kickboks-evenement GLORY 90 van uit Rotterdam live te volgen op streamingdienst Videoland.

Gevechten

Zaterdagavond wordt er in Rotterdam het kickboks-evenement GLORY 90 gehouden. Er staan weer diverse gevechten op het programma. Zo verschijnen onder andere Endy Semeleer en Murthel Groenhart in de ring. Groenhart neemt het in Rotterdam op tegen de Bulgaar Teodor Hristov. Semeleer mag het opnemen tegen Anwar Ouled-Chaib. Anwar Ouled-Chaib is winnaar van de Videoland-serie House of Glory.

Tevens zullen zwaargewichten Nordine Mahieddine en Nikola Filipovic de strijd tegen elkaar aangaan. Daarnaast staan Iliass Hammouche en Ivan Galaz tegenover elkaar in de ring. Een compleet overzicht van de gevechten vind je hier.

Videoland

‘GLORY 90’ is zaterdag 23 december vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

