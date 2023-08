De kickboksiconen Rico Verhoeven en Badr Hari nemen het tegen elkaar op als teamcaptains in de Videoland Original: ‘House of GLORY’. ‘House of GLORY’ is vanaf zaterdag 26 augustus te streamen bij Videoland wordt gepresenteerd door Mark Schaaf.

Afvalrace

In het nieuwe programma ‘House of GLORY’ nemen talentvolle kickboksers het tegen elkaar op in Team Rico vs Team Badr. Inzet: een gevecht tegen de regerend wereldkampioen in het weltergewicht (klasse tot 77 kilo). Gedurende een maand trekken de vechters in het ‘House of GLORY’. Een state of the art-penthouse in Rotterdam-Zuid.

Van zestien naar tien

In de eerste aflevering is te zien hoe zestien geselecteerde vechters strijden om slechts tien plekken in het huis. Badr en Rico begeleiden samen met hun trainers Mike Passenier (Team Badr) en Dennis Krauweel (Team Rico) een eigen team van vier vechters plus een reserve. Uiteindelijk blijven er twee vechters over. Die zullen in de laatste aflevering strijden om de titel, de House of GLORY-belt en het wereldtitelgevecht, later dit jaar.

De nieuwe serie is vanaf zaterdag 26 augustus wekelijks exclusief te streamen bij Videoland. Op zaterdag 26 augustus zijn direct aflevering 1 en 2 te zien.

GLORY gevechten

Alle GLORY gevechten zijn sinds 2022 live en exclusief te streamen bij Videoland. De eerstvolgende GLORY-events zijn Glory 87 op zaterdag 19 augustus vanuit Ahoy, Rotterdam en Glory 88 op zaterdag 9 september. Dan neemt Badr Hari het op tegen James McSweeney in Dome de Paris, Parijs.