Kickboksorganisatie GLORY heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Videoland. Op de streamingsdienstvan RTL zullen de wedstrijden van GLORY exclusief te zien zijn. Het contract gaat vanaf komende zomer in.

Geen pay-per-view-wedstrijden meer

In het verleden werden partijen van GLORY in Nederland uitgezonden via Talpa/Veronica en daarvoor bij Ziggo Sport. De afgelopen jaren konden fans alleen de wedstrijden kijken via een pay-per-view-platform van GLORY en SPIKE. Dat is vanaf heden niet meer mogelijk in Nederland. De wedstrijden zijn vanaf deze zomer exclusief te zien via Videoland.

Evenementen

De kickboksorganisatie heeft voor het restant van dit jaar, naast twee Glory Rivals-events met Enfusion en Rise, vooralsnog twee grote eigen evenementen op de planning staan. Op 20 augustus vindt Glory81 plaats in Düsseldorf. Op 8 oktober vindt in Arnhem nog Collission4 plaats, met een clash tussen Badr Hari en Alistair Overeem als hoofdpartij.

Realityserie

Naast het uitzenden van de kickbokswedtrijden van GLORY zal er door Videoland ook een realityserie geproduceerd worden in samenwerken met de kickboksorganisatie waarbij nieuwe talenten voor het voetlicht worden geplaatst.