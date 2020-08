Talpa stopt met uitzenden kickbokswedstrijden GLORY

Talpa is per direct gestopt met het uitzonden van kickbokswedstrijden van GLORY. Dit bericht de website MMA DNA vandaag.

Kijkcijfers

Volgens de website zijn de tegenvallende kijkcijfers de grootste oorzaak van het stopzetten van de uitzendingen. Een woordvoerder van Talpa geeft tegenover NU.nl aan dat de samenwerking inderdaad voortijdig is beëindigd. GLORY was woensdag niet te bereiken voor commentaar.

Talpa

GLORY heeft in het verleden een samenwerking gehad met RTL, Spike TV en Ziggo Sport voordat het een contract van drie jaar tekende bij Talpa. Talpa zond de wedstrijden van GLORY uit via Veronica en internet. Dit contract wordt nu voortijdig beëindigd. Deze beëindiging zal een nieuwe financiële strop betekenen voor GLORY, dat toch al in zwaar weer verkeert.

Toekomst

Het eerst volgende GLORY-evenement staat gepland voor oktober aanstaande. Het is nog niet duidelijk of dit evenement doorgaat. In december stond er ook een evenement gepland waarin Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik aan mee zouden doen. Het is ook niet duidelijk of dit evenement doorgaat.