Ziggo heeft diverse televisiezenders tijdelijk in het digitale basispakket TV Standard geplaatst.

192TV en TV Oranje

Eerder was al bekend geworden dat in de feestmaand december de televisiezenders 192TV en TV Oranje onderdeel uitmaken van het digitale basispakket. De zenders zijn tot en met maandag 8 januari 2024 beschikbaar voor alle abonnees van Ziggo met TV Standard via de kanalen 610 en 609.

Meer zenders tijdelijk gratis bij Ziggo

Diverse abonnees berichten nu dat naast 192TV en TV Oranje nog een aantal zenders tijdelijk zijn toegevoegd aan het digitale basispakket TV Standard. Het gaat om Shorts TV (kanaal 125), Fashion TV (kanaal 133), RTL Telekids (kanaal 312) en Eurosport 2 (kanaal 411). Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende pakket TV Zenders Plus. Ziggo zelf heeft nog niks gecommuniceerd over het gratis zenderaanbod in de maand december.