TV Oranje is in december tijdelijk beschikbaar maken voor klanten met een TV Standard abonnement bij aanbieder Ziggo.

TV Standard

De televisiezender is bij de aanbieder te vinden op kanaal 609 en maakt normaal gesproken alleen deel uit van het pakket TV Zenders Plus. De doorgifte aan alle Ziggo-abonnees met TV Standard vindt plaats van dinsdag 5 december t/m maandag 8 januari 2024. Gedurende die periode is de tv-zender met Ziggo GO ook te zien op smartphone, tablet of laptop.

“Impuls voor het Nederlandse levenslied”

Volgens TV Oranje-directeur Gerard Ardesch geeft VodafoneZiggo met de gratis doorgifte een stevige impuls aan het Nederlandse levenslied en de bijbehorende cultuur. “Honderden Nederlandse artiesten zullen daardoor met hun liedjes gedurende de laatste maand van het jaar door miljoenen extra kijkers buis-aan-buis bekeken kunnen worden. Met als klappers de live-uitzending van het Mega Piraten Festijn in het GelreDome op zaterdag 16 december en natuurlijk de bekendmaking van de jaarlijkse TV Oranje Top 1000 vlak voor Kerst. Een prachtig initiatief voor de muziek van eigen bodem dat navolging verdient”, aldus Ardesch.

Feestmaand

TV Oranje kan in de decembermaand niet alleen bij Ziggo maar ook bij regionale distributeurs in Dokkum (Kabelnoord), Harderwijk (CAI Harderwijk), Texel (Kabeltex) en Veendam (SKV) alsmede televisieaanbieders als TriNed, Stipte, DELTA en Solcon door alle abonnees worden bekeken en beluisterd.

Ter gelegenheid hiervan zet de televisiezender deze maand weer het nodige op touw. Los van de gebruikelijke programmering vol sinterklaas- en kerstclips van eigen bodem zijn er voor de trouwe TV Oranje Supporters weer diverse vrijkaartenacties. Dit alles in aanloop naar de TV Oranje Top 1000, de traditionele eindejaarslijst waarvoor op dit moment al bijna een miljoen stemmen zijn uitgebracht.

192TV

Eerder was al bekend geworden dat 192TV in de maand december tijdelijk is te ontvangen in het basispakket TV Standard. Ook deze zender maakt normaal onderdeel uit van het pakket TV Zenders Plus.