Muziekzender 192TV is in de maand december gratis te zien bij KPN en Ziggo. De zender komt in de maand december met een speciale programmering.

Top 100

Voorgaande jaren kwam 192TV in de maand december met de Top 2500. Dit jaar pakt de zender het anders aan. Van 23 december 2023 tot en met 1 januari 2024 zendt de tv-zender elke dag de top 100 vanuit een bepaald jaar. Binnenkort wordt de exacte programmering bekend gemaakt voor de feestmaand.

Ziggo en KPN

Eerder was al bekend geworden dat 192TV de ‘Zender van de Maand’ is bij aanbieder KPN en voor iedereen is te zien op kanaal 42. Bij aanbieder Ziggo maakt de zender van 5 december tot en met 8 januari onderdeel uit van het digitale basispakket TV Standard en is voor iedereen te zien via kanaal 610.