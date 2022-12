Tot en met oudejaarsdag is de Top 2500 te zien op 192TV. De Top 2500 wordt gepresenteerd door Ad Bouman en Erik de Zwart.

Samenstelling

De Top 2500 op 192TV is samengesteld op basis van de lijst van vorig jaar (Top 40 noteringen plus hitlijsten van vóór de TOP 40) aangevuld met de top 10’s ingestuurd door de kijkers van 192TV. Ad Bouman en Erik de Zwart zullen sommige clips aankondigen of wat anekdotes vertellen en we gaan door tot woensdagnacht rond enen en starten dan weer woensdagmiddag om 12 uur om de laatste 1376 clips te laten zien. De lijst kan hier gevolgd worden.

Kijken

192TV is te bekijken via Internet en diverse digitale televisiepakketten. Bij onder andere Ziggo is de zender tijdelijk te zien in het digitale basispakket via kanaal 610. Er kan ook online een abonnement op de zender worden afgesloten.