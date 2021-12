Tot en met oudejaarsdag is de Top 2500 te zien op 192TV. De Top 2500 wordt gepresenteerd door Ad Bouman en Erik de Zwart.

Ad Bouman en Erik de Zwart

“We beginnen met de Top 2500 op 1e Kerstdag om 12 uur, Ad Bouman presenteert dan samen met Erik de Zwart de meest populaire singles van 1955 tot en met 1984. Maandagnacht krijgt Adje even rust om vervolgens dinsdagochtend de draad weer op te pikken om dan non-stop door te gaan tot 17 uur Oudjaarsdag, wanneer hij nummer één hoopt aan te kondigen.“, aldus 192TV

Top 2500

“Wij hebben de Stichting Nederlandse Top 40 gevraagd een overzicht te maken van de hits tussen 2 januari 1965 en 31 december 1984, een beetje onze periode. Daar is een Top 2500 uitgekomen die wij in de week tussen Kerst en Nieuwjaar gaan uitzenden.“, aldus de televisiezender.

Kijken

192TV is te bekijken via Internet en diverse digitale televisiepakketten. Bij onder andere Ziggo en Kabelnoord is de zender tijdelijk te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo op kanaal 610 en bij Kabelnoord op kanaal 357.