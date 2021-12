Ook in de maand december zijn er weer diverse televisiezenders zonder meerkosten te zien bij aanbieders van digitale televisie.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Kabelnoord

Bij aanbieder Kabelnoord staan er in de maand december vier zenders in de digitale etalage. De zenders NPO 1 Extra (kanaal 13), 192 TV (kanaal 357), Stingray Classica (kanaal 362) en Stingray DJAZZ (kanaal 355) zijn in de maand december in het digitale basispakket te zien. Meer informatie vind je hier.

Delta en Caiway

Bij aanbieders Delta en Caiway is Comedy Central Extra de zender van de maand in december. De zender is bij Delta te zien via kanaal 25 en bij Caiway via kanaal 21. Normaal maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend televisiepakket

SKV

Bij aanbieder Stichting Kabelnet Veendam (SKV) is NPO1 1 Extra de zender van de maand en te zien via kanaal 999 en 503. Via NPO 1 Extra zijn in de maand december onder andere de evenementen NPO 3FM Serious Request en de NPO Radio Top 2000 te zien.

T-Mobile

Bij T-Mobile Thuis is Nicktoons de zender van de maand en te zien via kanaal 18. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Kids & Music-pakket.

Eerder maakten KPN en Ziggo al hun zender(s) van de maand bekend.