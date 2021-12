Van 10 december tot 3 januari zijn de televisiezenders NPO 1 extra, 192 TV, TV 538 en Mezzo te zien in het digitale basispakket bij aanbieder Ziggo. De zenders zijn normaal alleen te zien via aanvullende pakketten. De televisiezenders zijn ook te zien via Ziggo GO.

NPO 1 extra

Via NPO 1 extra (kanaal 128) is in december onder andere de actie Serious Request te zien van NPO 3FM vanuit Amersfoort. Tussen 25 december en 1 januari is de NPO Radio 2 Top 2000 24 uur per dag te volgen op NPO 1 extra.

192 TV

Via 192 TV (kanaal 610) is in de week tussen Kerst en Nieuwjaar 6 dagen lang non stop de Top 2500 te zien. De lijst bevat hits tussen 1955 en 31 december 1984, van Elvis tot Prince.

TV 538

TV 538 (kanaal 538) zendt van 17 tot en met 24 december de tweede editie van ‘Missie 538‘ van Radio 538 uit. De radiozender komt in actie voor twaalf goede doelen.

Mezzo

Mezzo (kanaal 612) staat de hele maand december in het teken van ‘Dans’, met beroemde ballevoorstellingen van de meest prestigieuze balletgezelschappen zoals de Bolshoi en Mariinsky Theaters, de Royal Ballet uit Londen of de OpĂ©ra de Paris. Daarnaast zijn diverse documentaires over balletlegendes te zien en interviews met choreografen, jonge leerlingen en Prima Ballerina’s.