Er kan vanaf vandaag weer gestemd worden op de Top 2000 van NPO Radio 2. Dj’s Emmely de Wilt, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof hebben vanochtend het startschot voor de Stemweek gegeven in het Top 2000 Café in Hilversum.

Stemmen

Luisteraars kunnen tot vrijdag 3 december 16.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen voor de lijst der lijsten via nporadio2.nl. Tijdens de Stemweek komen de uitzendingen uit de NPO Radio 2-studio. De Top 2000 Stembus rijdt dit jaar niet door het land vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 3 december wordt op NPO Radio 2 tussen 16.30 en 16.45 uur de top 10 bekendgemaakt van de Top 2000 van 2021. De onthulling van de volledige lijst der lijsten is op donderdag 16 december.

Start Top 2000

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint op zaterdag 25 december meteen om 00.00 uur. Traditiegetrouw is de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen.

Stemmen kan via deze pagina.

Sociale media: