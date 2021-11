Radio 538 komt van 17 tot en met 24 december met een tweede editie van ‘Missie 538’ in actie voor maar liefst twaalf goede doelen. Vorig jaar werd er met Missie 538 meer dan 200.000 voedselpakketten ingezameld voor de voedselbanken. Deze pakketten vertegenwoordigen toen een waarde van € 1.116.035,-.

Missies

De radiozender gelooft erin dat we met elkaar een groot verschil kunnen en moeten maken en probeert daarom in de week voor kerst zoveel mogelijk missies voor verschillende goede doelen te volbrengen.

Goede doelen

De goede doelen waarvoor één voor één wordt gestreden, zijn: DOA, Fonds Gehandicaptensport, Hersenstichting, Het Vergeten Kind, Hulp voor Helden, KNGF Geleidehonden, Nationaal Ouderenfonds, Plastic Soup Foundation, Prinses Máxima Centrum, Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting Babyspullen en Stichting Hoogvliegers. De dj’s van 538 schakelen hiervoor de hulp in van luisteraars en bekende vrienden van het station die samen met hen alles op alles gaan zetten om alle specifieke missies in één week te voltooien.

Doneren

Luisteraars kunnen meestrijden door te doneren, in ruil voor muziek, maar ook door een eigen actie te starten en de opbrengst daarvan te doneren. Daarnaast start de radiozender een veiling waar onder andere bekende vrienden van het station unieke producten en ervaringen aanbieden waar luisteraars op kunnen bieden. Er komt een aangepaste programmering vanuit de radiostudio van 538, de dj’s dagen zichzelf en gasten uit in challenges, er zijn aangrijpende reportages te horen en dj’s gaan het land in op zoek naar bijzondere verhalen.

‘Missie 538’ is van 17 tot en met 24 december live te volgen op Radio 538, TV 538, via de gratis 538-app, 538.nl/missie en de social kanalen. Meer informatie via 538.nl/missie

Sociale media: