Radio 538 zamelt 223.207 voedselpakketten in met Missie 538

Radio 538 heeft deze week met Missie 538 223.207 voedselpakketten ingezameld. Deze pakketten vertegenwoordigen een waarde van € 1.116.035,-.

Voedselbank

In Nederland leven bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen Nederlanders die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door het coronavirus is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft gestegen en daarom is het de missie van 538 om te helpen. Deze missie geslaagd aldus Radio 538.

Eindstand

De eindstand van Missie 538 is vrijdag bekendgemaakt in een speciale live-uitzending bij Coen en Sander waar ook alle andere 538-dj’s bij waren.

Week actie

Missie 538 begon maandagochtend en vanaf dat moment is er 24 uur per dag actiegevoerd door de 538-dj’s, luisteraars, artiesten en bekende Nederlanders. Er zijn ruim 31.000 donaties binnengekomen, 500 acties opgestart door het hele land en meer dan 10.000 nummers aangevraagd. De hele week kwamen BN’ers en artiesten in de 538-studio om mee te doen aan de actie, op te treden of om Missie 538 op een andere manier te steunen. De acties was te volgen via Radio 538, SBS 6 en TV 538.

Er lopen op dit moment nog acties voor Missie 538, in januari wordt bekend welk bedrag er uiteindelijk nog bij komt.

