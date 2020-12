Radio 538 komende week in het teken van Missie 538

Radio 538 staat tot en met 18 december geheel in het teken van Missie 538. Met Missie 538 wil de radiozender geld inzamelen voor de Voedselbank.

Voedselbank

In Nederland leven bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen Nederlanders die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door het coronavirus is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft gestegen en daarom is het de missie van 538 om te helpen.

Missie 538

Er worden vier teams samengesteld voor Missie 538: Team Ochtendshow met Frank Dane, Team Wietze, Chris en Klaas, Team Coen en Sander en Team Barend en Mart. Samen met de vrienden van de shows, artiesten, collega’s voor én achter de schermen en ambassadeurs van de voedselbank, gaan de 538-dj’s o.a. leuke, gekke, bizarre en grappige uitdagingen aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank. Ze gaan het land in, op zoek naar mooie en bijzondere verhalen.

Favoriete plaat

Luisteraars kunnen een bod uitbrengen om hun favoriete plaat op de radio te krijgen en bepalen dus wat Radio 538 die week draait. Ook platen die normaliter niet op 538 gedraaid worden. ‘Missie 538’ gaat een bijzondere radioweek worden: alles voor de voedselbank.

Volgen

Missie 538 is natuurlijk te volgen via Radio 538. De radiozender heeft haar programmering aangepast en staat 24 uur per dag in teken van de actie.

Daarnaast is de serie te volgen op televisie. Overdag is Missie 538 te volgen via SBS6 en 24 uur per dag via TV538. Dit pakket is bij vrijwel alle digitale televisieaanbieders te zien. Bij Ziggo is de zender komende week te zien in het digitale basispakket. Natuurlijk is de actie ook te volgen via de website van de radiozender.

Meer informatie: https://www.538.nl/missie-538/

Sociale media: