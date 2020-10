Missie 538: Radio 538 in actie voor de voedselbank

Radio 538 komt met ‘Missie 538’ in actie voor de voedselbank. Van 14 tot en met 18 december zetten de dj’s van 538 alles op alles om zoveel mogelijk mensen te helpen.

In Nederland leven bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen Nederlanders die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door het coronavirus is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft gestegen en daarom is het de missie van 538 om te helpen.

Missie 538

Er worden vier teams samengesteld voor Missie 538: Team Ochtendshow met Frank Dane, Team Wietze, Chris en Klaas, Team Coen en Sander en Team Barend en Mart. Samen met de vrienden van de shows, artiesten, collega’s voor én achter de schermen en ambassadeurs van de voedselbank, gaan de 538-dj’s o.a. leuke, gekke, bizarre en grappige uitdagingen aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank. Ze gaan het land in, op zoek naar mooie en bijzondere verhalen.

Favoriete plaat

Luisteraars kunnen een bod uitbrengen om hun favoriete plaat op de radio te krijgen en bepalen dus wat Radio 538 die week draait. Ook platen die normaliter niet op 538 gedraaid worden. ‘Missie 538’ gaat een bijzondere radioweek worden: alles voor de voedselbank.

De voedselbank

Wekelijks ontvangen in Nederland ca. 38.000 huishoudens gratis eten van de voedselbank, dat komt overeen met zo’n 95.000 mensen. Sinds de uitbraak van COVID-19 in ons land is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft gestegen. Halverwege het jaar al ruim met 8%, met een uitschieter van meer dan 25% in Amsterdam.

Radio 538 staat van 14 tot en met 18 december in het teken van ‘Missie 538 voor de voedselbank’. Meer informatie over de tijdschema’s van de programma’s volgt binnenkort. Iedereen met een goed idee of initiatief om de actie te versterken kan zich binnenkort aanmelden via 538.nl/missie

Meer informatie via: https://www.538.nl/missie-538