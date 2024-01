DJ Dennis Ruyer maakt niet de overstap van Radio 538 naar JOE, hij blijft zijn huidige werkgever, Radio 538, trouw.

Overstap naar JOE?

Afgelopen zomer maakte 538-dj Dennis Ruyer bekend dat hij na 23 jaar zou stoppen bij Radio 538 om een dagelijkse radioshow te presenteren op JOE. Na lang twijfelen is hij echter tot de conclusie gekomen dat z’n hart bij 538 ligt. “We zijn dan ook erg blij om te kunnen zeggen dat Dennis vanaf maart weer bij ons te horen zal zijn. Op een later moment maken we zijn plek in de programmering bekend“, aldus Radio 538.

“Twijfel”

Ruyer geeft op Instagram aan waarom hij toch bij Radio 538 blijft “Na 23 jaar verbonden te zijn geweest aan Radio 538, heb ik vorig jaar einde zomer ‘ja’ gezegd tegen een mooi voorstel van JOE voor een dagelijkse radioshow. De laatste weken is er echter steeds meer twijfel bij mij ontstaan en kwam mijn hart in conflict met mijn hoofd over deze keuze. Om maar even een metafoor uit de kast te halen: ik had een crush op een andere vrouw, maar Radio 538 is toch mijn grote liefde. Daarom heb ik besloten om niet van start te gaan bij JOE. De verwarring hierover vind ik spijtig, met name voor JOE. Ik wil iedereen bij JOE bedanken voor het vertrouwen en de kans die mij werd geboden om daar dagelijks een show te kunnen maken“, aldus de DJ.