Vanaf vrijdag 2 februari 2024 is Edwin Evers wekelijks op de Radio 538 te horen. Samen met sidekick Cobus Bosscha en nieuwslezer Henk Blok zal Evers te horen zijn in het programma ‘Evers & Co’. Dit programma is elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur te horen Radio 538.

“Genieten”

Dave Minneboo, Creative Director: ”De dag waarvan onze luisteraars hoopten dat ‘ie zou komen is daar: de koning van de Nederlandse radio is terug op het vertrouwde nest; on air, bij 538! Dit keer zonder vroege wekker, maar met een ijzersterke kick-off van het weekend. Zijn groen-paarse hart klopt nog steeds en daar kunnen onze luisteraars straks eindelijk weer van gaan genieten.’‘

“Veel zin”

Edwin Evers: “Ik heb ontzettend veel zin om samen met Cobus, Henk en de 538-luisteraars het weekend in te luiden. Dat gaan we doen met leuke gasten, livemuziek en vooral heel veel lachen. Voor mij is er ook maar één station waar ik dit kon gaan doen en dat is Radio 538!”

Edwin Evers presenteerde achttien jaar lang de ochtendshow ‘Evers Staat Op’ op Radio 538. Na zijn vertrek in 2018 was Evers niet meer vast te horen op de radio. Nu, vijf jaar later, keert hij weer terug; bij Radio 538.