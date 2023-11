Vanaf januari is Martijn La Grouw te horen op Radio 538. Martijn was eerder te horen bij SLAM! en 100%NL.

“Veel zin”

La Grouw over zijn overstap: ‘Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur. Het was vroeger al mijn droom om bij Radio 538 te werken en vind het heel vet dat dit eindelijk gaat gebeuren. Ik ga aan de slag met een topteam bij een fantastisch radiostation en kijk er ontzettend naar uit!’

100%NL

Martijn La Grouw was onlangs overgestapt van SLAM! naar 100%NL waar hij een programma presenteerde tussen 10:00 tot 13:00. Eerder was La Grouw ook werkzaam voor Radio Decibel. Het is nog niet duidelijk welke uren de DJ gaat vullen op Radio 538. Dit wordt later bekend gemaakt.