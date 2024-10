SLAM!TV is tijdelijk te zien in het digitale basispakket van KPN, Ziggo en Odido. De tv-zender staat de komende dagen in het teken van het Amsterdam Dance Event.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie in Amsterdam gericht op dance. Dit jaarlijkse evenement biedt een dag- en een nachtprogrammering aan. Overdag functioneert het evenement als een platform voor de elektronische muziekindustrie.’s Nachts speelt het Amsterdam Dance Event zich af in clubs en andere uitgaansgelegenheden met bekende dj’s en musici uit binnen- en buitenland.

SLAM!

Radiozender SLAM! zendt tijdens ADE live uit vanuit het Room Mate Aitana Hotel in het centrum van Amsterdam. Onder anderen Lucas & Steve, Nicky Romero, Dimitri Vegas, Oliver Heldens en Armin van Buuren komen een liveset draaien. De uitzendingen zijn ook live te volgen via de televisiezender SLAM! TV. Deze zender is te zien in het digitale basispakket bij onder andere KPN (kanaal 42), Ziggo (kanaal 604) en Odido (kanaal 226). Alle kanaalnummers per provider vind je hier. De zender is ook live te volgen op Youtube.

