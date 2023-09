Zowel SLAM! als 100%NL krijgen per eind oktober een nieuwe programmering. Zo verhuist Martijn La Grouw van SLAM! naar 100%NL.

SLAM!

Vanaf maandag 23 oktober staat Anoûl Hendriks op met de luisteraars en presenteert hij het ochtendprogramma Early Birds. Momenteel is Martijn La Grouw nog te horen in de ochtend op SLAM! Daarnaast verhuist Het AvondCircus met Daniël Lippens, Erik-Jan Rosendahl en Julia Maan naar de middag. Het programma wordt dan ook omgedoopt tot Het MiddagCircus.

100%NL

Ook 100%NL voert wijzigingen door in haar programmering per 30 oktober. Nieuw is de komst van Martijn La Grouw die de zogeheten kantooruren van 10:00 tot 13:00 uur voor zijn rekening neemt. Martijn komt over van SLAM!. Hij maakte al eerder radioprogramma’s bij het station.

Verder wordt de dagprogrammering uitgebreid. De avond van 100% NL is voortaan ook gepresenteerd; radio-dj Koen Hansen zal iedere werkdag van 19:00 tot 22:00 uur te horen zijn. Tot slot krijgt Timo Kamst een vaste plek in het weekend waar hij op zaterdag- en zondagochtend van 09:00 tot 12:00 uur te horen is.