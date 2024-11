Sublime heeft per vandaag, maandag 18 november, een nieuwe programmering. Angelique Houtveen presenteert het nieuwe lunchprogramma genaamd ‘Power to the People’, waarin luisteraars zelf de nummers kiezen.

Nieuwe DJ’s

Naast Houtveen is er in de nieuwe programmering een rol weggelegd voor andere dj’s van Mediahuis Radio: Frank van ’t Hof, Wouter van der Goes en Sven van Veen presenteren van dinsdag tot en met donderdag om de beurt het nieuwe programma ‘Sublime’s Classics’. Daarnaast keert het ‘Nieuws van de Vooruitgang’ terug, en verandert de slogan in ‘Your Soulmate’.

“Blij”

Robbert-Jan van de Velde, Station Director Sublime: “We hebben de afgelopen tijd goed geluisterd naar wat onze luisteraar wil. Dat resulteert nu in nieuwe programma’s, de terugkeer van het Nieuws van de Vooruitgang en een opfrissing van het merk. Ik ben heel blij dat Angelique terugkeert in de dagelijkse programmering en met het nieuwe classics-programma dat verschillende dj’s presenteren. Sublime afficheert zich met recht als ‘Your Soulmate’. De luisteraars worden op hun wenken bediend!”

Nieuwe studio en nieuwe slogan

Naast al dit andere nieuws heeft Sublime onlangs ook een gloednieuwe studio betrokken in Amsterdam. De huisstijl is daarnaast opgefrist, zowel visueel als in audiovorm. Ook is de slogan veranderd naar Your Soulmate.

