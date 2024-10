Vanaf maandag 7 oktober is er op Radio 972 een nieuwe programmering te horen. Hierbij zullen een aantal nieuwe mix shows te horen zijn.

Radio 972

Radio 972 is een commerciële radiozender die uitzendt via DAB+ in een aantal regio’s in Zuid-Holland en wereldwijd via Internet. De radiozender besteedt aandacht aan diverse stijlen van dance-muziek zoals chill-, lounge- en soulful & deep house en lichte dance-pop.

Muzikale reis

Vanaf maandag wordt de deejay line-up versterkt met mix shows van bekende namen zoals Above & Beyond, Dave Clarke, Jamie Jones, Purple Disco Machine, Paul Oakenfold, Nathassia, Fedde le Grand, Nicole Moudaber, Yotto, John Digweed en Adam Beyer. Daarnaast voegt de radiozender gerenommeerde shows toe aan de programmering, zoals Anjunadeep en Spinnin’ Sessions.

Nieuwe koers

“De laatste luistercijfers laten zien dat we onze doelgroep van 20- tot 49-jarigen goed bereiken; met zeker 200.000 luisteraars per week (bron: NMO). Dit bewijst dat er een grote behoefte is aan de diversiteit die wij bieden, we durven dus écht anders te zijn (Dare to be Different)! We zijn ongelooflijk trots op onze line-up en de geweldige nieuwe namen die aansluiten bij Radio 972.”

Uitbreiding via DAB+

De radiozender hoopt voor eind dit jaar ook in Rotterdam en omstreken via DAB+ te beluisteren te zijn. Operations Manager Hans Dols: “Na de verlenging van onze vergunning in september hebben een eerste stap gezet om ons netwerk in Den Haag en Zoetermeer te versterken. Voor het einde van dit jaar zal ons uitzendbereik via DAB+ uitbreiden naar groot Rotterdam, waardoor we overal in Zuid-Holland uitstekend te ontvangen zal zijn, zowel in de auto als thuis.” Via Internet is de radiozender wereldwijd te beluisteren.

