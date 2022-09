Radio 972 vervangt vanaf 3 oktober Radio NRG in de digitale ether in de Randstad. NRG blijft wel bestaan als online radiozender.

Unieke muziekcombinatie

Radio 972 (“negen-zeven-twee”) is vanaf maandag 3 oktober het nieuwste geluid in de ether in Zuid-Holland en op internet — als aftrap van het nieuwe mediaseizoen. Een unieke combinatie van volwassen klinkende zomerse chill-, lounge- en soulful & deep house en lichte dance-pop, bekend van de stranden en clubs van het zonnige Ibiza en het coole Miami zal voortaan de radiomarkt in onze regio verrijken.

Eerbetoon

De naam 972 is een eerbetoon aan het legendarische radioverleden waar de oprichters en programmamakers schatplichtig aan zijn, het roemruchte Radio Stad Den Haag dat in de jaren ’80 en ’90 de ether in de Haagse regio ‘onveilig’ maakte op de oude FM-frequentie 97.2 MHz. “Met diezelfde intensiteit en energie maar dan legaal gaat de nieuwste commerciële omroep van ons land van start, niet via de analoge FM maar via digitale etherradio DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) en online, aangepast aan de muzieksmaak van een grote doelgroep in de 21ste eeuw: jong maar volwassen, cool en relaxed — een uniek, zeldzaam genre (‘format’) in het Nederlandse DAB+ radiolandschap“, aldus de radiozender in een persbericht.

“Supertrots”

Hans Dols, mede-oprichter 972: “We zijn supertrots dat wij aanstaande maandag 3 oktober na hard werken achter de schermen, in deze uitdagende tijden, een gloednieuw radiostation gaan lanceren. Met dit zeer eigentijdse en eigenwijze radioformat onderscheidt 972 zich van andere radiozenders. We verwachten niet alleen veel nieuwe luisteraars aan ons te binden maar ook dat wij een aantrekkelijk reclamemedium voor adverteerders worden, zowel landelijk als regionaal. 972 zal om die reden een samenwerking aangaan met een grote landelijke verkooporganisatie maar ook persoonlijke binding houden met ondernemers in de regio en de regionale reclameverkoop zelf ter hand nemen.”

DAB+

De nieuwe radiozender is in grote delen van de Randstad te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt hiervoor gebruik van diverse lokale DAB+-netwerken. De radiozender maakt hiervoor gebruik van de bestaande DAB+-kanalen van Radio NRG.

NRG

Radio NRG blijft actief op Internet. De huidige programmering in de avond en ’s nachts (’s weekends), gepresenteerd en/of gemixt door DJ’s bekend van clubs en festivals in binnen- en buitenland, zal 972 vanaf 3 oktober in haar geheel overnemen van Radio NRG dat vanaf die datum onder de noemer 972 NRG als non-stop muziekstation te horen zal blijven als onderdeel van de website radio972.com.