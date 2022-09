Radio Stad Den Haag viert op zaterdag 17 september aanstaande haar 40e verjaardag met een groot feest in Rijswijk.

Piraat

Radio Stad Den Haag begon haar uitzendingen in februari 1982 met een format gericht op jongeren in de regio van de Residentie. De radiozender zond veel Italo en dancemuziek uit en wist in korte tijd een groot aantal luisteraars te bereiken. Onder andere Rick Romijn, Reinoud Roemer, Ger de Goede en Andre Koolen zijn DJ geweest op de illegale radiozender. In 1987 kwam er een einde aan de piratenzender al heeft de radiozender in de jaren daarna nog een tijdje illegaal en zelfs legaal (via gehuurde zendtijd van de lokale omroep) uitgezonden. De hele geschiedenis vind je hier.

Online

Radio Stad Den Haag is sinds 2002 weer te horen als legale online radiozender met een volwaardige programmering met onder andere Gwen de Bats, Michiel van der Brugge, Menno Schut, Marcello, Ewald, Mark, Andre, Dimitri en Maurizio.

Feest

De radiozender laat haar 40e verjaardag niet zo maar voorbij gaan. Op zaterdag 17 september wordt er in Sir Winston Club – Partycentrum te Rijswijk een groot feest gehouden. Aanmelden voor het feest kan via de website van de online radiozender. Luisteren naar Radio Stad Den Haag kan hier.