Radio Veronica krijgt vanaf maandag een nieuwe programmering op werkdagen. Sander Hoogendoorn, Marisa Heutink, Martijn Muijs en Niek van der Bruggen krijgen een nieuwe plek in programmering van de radiozender.

Programmering

De komende tijd presenteert Niek van der Bruggen de ochtendshow. Daarna presenteert Marisa Heutink de beste klassiekers met ‘Goud van Oud’, gevolgd door het nieuwe lunchprogramma van Sander Hoogendoorn. Martijn Muijs, die de afgelopen tijd in de ochtend te horen was, verhuist naar de vooravond, van 19.00 tot 21.00 uur.

Ochtendshow

In afwachting van Gerard Ekdom, die later dit jaar start op Radio Veronica, neemt Niek van der Bruggen de komende tijd dus samen met zijn sidekick Lisanne Bronkhorst en nieuwslezer Joost van der Stel de ochtendshow voor zijn rekening. Vanaf 09.00 uur is Marisa Heutink te horen. Zij verhuist van de middagshow naar de ochtend om daar het classics-programma ‘Goud van Oud’ te presenteren. Zij neemt daarmee het stokje over van Sander Hoogendoorn, die vanaf maandag zijn nieuwe lunchprogramma presenteert vanaf 12.00 uur.

Om 14.00 uur start Rob Stenders met De Bonanza en tussen 16.00 en 19.00 uur zijn Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof te horen. Martijn Muijs nam de afgelopen tijd de ochtend waar en is voortaan van 19.00 tot 21.00 uur te horen. Frank van der Lende sluit de dag af met ‘Frank tot Laat’. Meer informatie op de website van Radio Veronica.