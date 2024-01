Gerard Ekdom, Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof gaan aan de slag bij Radio Veronica. Dit heeft de radiozender vandaag bevestigd

Rob Stenders

Daarnaast is bekend geworden dat Rob Stenders bij Radio Veronica blijft. Station director Robbert-Jan van de Velde over dit nieuws: “Dit is de droomprogrammering zoals we ‘m al heel lang wilden. Het is de start van een nieuw spannend hoofdstuk van een legendarisch merk. Radio Veronica wordt het station waar steeds iets kan gebeuren en luisteraars niets van willen missen. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze mannen en alles wat nog komen gaat, zeker gaat lukken.”

Gerard Ekdom in de ochtend

Radio Veronica bouwt aan een nieuwe programmering met Gerard Ekdom in de ochtend. Gerard over zijn overstap van Radio 10 naar Radio Veronica: “Een programma maken op Radio Veronica was mijn droom toen ik 12 jaar oud was. En nu 34 jaar later gaat dat eindelijk gebeuren. Het is de spannendste en meest risicovolle stap die ik ooit heb gemaakt en man, daar heb ik zin in! Dat ik dit ook nog samen met een club goede radiovrienden ga verwezenlijken vind ik echt te gek. Radio Veronica is op dit moment een beetje de underdog, maar ik weet zeker dat we er samen met de luisteraar weer een ouderwets stoer merk van kunnen maken. Ik kijk uit naar dit nieuwe, retespannende avontuur.”

Wouter & Frank in de middag

Radioduo Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof gaan de nieuwe middagshow bij de radiozender presenteren. De middagshow met Wouter en Frank zal iedere werkdag te horen zijn van 16:00 tot 19:00 uur. De definitieve startdatum van zowel de ochtend- als middagshow wordt later bekendgemaakt. Rob Stenders is nu al iedere werkdag van 14:00 tot 16:00 uur te horen met De Bonanza.