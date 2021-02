Gerard Ekdom verlengt contract met drie jaar bij Radio 10

Radio-dj Gerard Ekdom heeft zijn contract bij het radiostation Radio 10 verlengd met drie jaar. Dit maakt de radiozender van Talpa bekend via een persbericht. Naast zijn dagelijkse ochtendshow blijft ook het weekendprogramma ‘Ekdom’s Funky Music Trip’ te horen op Radio 10.

Sinds zomer 2018

Gerard startte in de zomer van 2018 bij Radio 10 na een overstap van de publieke radiozender NPO Radio 2. “Met items als ‘de felicitatieservice’, ’10 voor 10’ en natuurlijk het consult van ‘Dokter Pop’ weet hij als geen ander de luisteraar te betrekken bij het programma. Ook heeft hij buiten zijn werkzaamheden als radio-dj niet stilgezeten. Afgelopen december startte hij als presentator van de ‘Top 4000 Muziekquiz’, waar dit jaar een vervolg op komt.”, aldus de radiozender in het persbericht.

“Ontzettend naar mijn zin”

Gerard Ekdom: “Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Radio 10 en ben dan ook erg blij dat ik ook de komende jaren samen met de luisteraar de dag mag starten. De afgelopen jaren is de zender alleen maar gegroeid en ik ben trots dat ik daar, samen met mijn team, onderdeel van mag zijn. We knallen lekker door met Radio 10!”

“Perfecte match”

Roland Snoeijer, Radio Director Radio 10: “Gerard Ekdom en Radio 10 zijn een perfecte match. Gerard is een unieke radiomaker met zijn energie, creativiteit, humor en aanstekelijke muziekkennis. Hij past helemaal in het ochtendritueel van mensen en we zijn heel blij dat luisteraars kunnen blijven genieten van Gerard als vaste waarde in de ochtend op Radio 10.”

